Для вступления в еврозону Греция подделала статистику - Юнкер
18:00 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Греция подделала статистику для вступления в еврозону. Это заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В интервью немецкой газете «Бильд» он сказал, что до сих пор себя в этом винит, и отметил, что с 2001-го года, когда это произошло, процедура вступления страны в еврозону претерпела серьезные изменения. Эхо Москвы
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