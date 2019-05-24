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Для вступления в еврозону Греция подделала статистику - Юнкер

18:00 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Греция подделала статистику для вступления в еврозону. Это заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В интервью немецкой газете «Бильд» он сказал, что до сих пор себя в этом винит, и отметил, что с 2001-го года, когда это произошло, процедура вступления страны в еврозону претерпела серьезные изменения.  Эхо Москвы

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