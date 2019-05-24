Партия экс-президента Украины Порошенко сменила название

20:00 Источник: RNS

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко сменила название с «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» на «Европейская солидарность», сообщает пресс-служба партии.

«Партия ''Блок Петра Порошенко ''Солидарность " меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученную во время Форума ОО "Солидарная Дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская Солидарность"», — говорится в сообщении.



Еще в марте Порошенко заявил, что в случае поражения на президентских выборах, из названия партии исчезнет упоминание об украинском лидере. RNS

