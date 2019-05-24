Партия экс-президента Украины Порошенко сменила название
20:00 24.05.2019 Источник: RNS
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко сменила название с «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» на «Европейская солидарность», сообщает пресс-служба партии.
«Партия ''Блок Петра Порошенко ''Солидарность " меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученную во время Форума ОО "Солидарная Дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская Солидарность"», — говорится в сообщении.
Еще в марте Порошенко заявил, что в случае поражения на президентских выборах, из названия партии исчезнет упоминание об украинском лидере. RNS
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