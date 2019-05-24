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Лишь от 15 до 17 % жителей Петербурга поддерживают передачу Исаакиевского собора РПЦ - Социолог

18:40 24.05.2019 Источник: Интерфакс

Передачу Исаакиевского собора РПЦ поддерживают от 15% до 17% жителей Петербурга, сообщила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

"Это не вчерашние данные, но мои личные данные по проблемам, которые безотносительно выборов волнуют петербуржцев - они могут в любой момент выстрелить. Первое - Исаакий. Вот худо-бедно ее (проблему - ИФ) как-то решили. Мы делали опросы, и только 15-17% было "за" (передачу Исаакия РПЦ - ИФ). Было уменьшение "резко против", но эта цифра стояла, и это надо понимать", - сказала она на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс".

Власти Петербурга ранее назвали вопрос передачи собора решенным, не спросив мнение горожан, напомнила также Протасенко.

"Нельзя сказать так, что "вопрос решен". Это хуже всего", - подчеркнула она.

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