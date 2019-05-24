Не менее восьми человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона. Об этом сообщила газета "Прогрэ".

Среди пострадавших - 8-летний ребенок, уточняет издание. По его данным, речь идет о взрывном устройстве, которое было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями.



У пострадавших зафиксированы преимущественно ранения нижних конечностей.



Префектура региона Овернь-Рона-Альпы и Рона подтверждает информацию о взрыве. Сейчас район вокруг места происшествия возле пересечения улиц Виктора Гюго и Сала оцеплен полицией, на месте работают саперы.



Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил сумку возле булочной на пешеходной улице в Лионе, где в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм.

По его данным, мужчина, подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск). Отмечается, что его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее прокуратура установила его личность.



Сейчас на месте работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг пересечения улицы Виктора Гюго и Сала контролируется солдатам, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой").

