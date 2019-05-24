В Мексике имущество коррупционеров потратят на соцпроекты

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Мексике имущество коррупционеров стали раздавать беднякам. Правительство страны решило выставить на аукцион недвижимость и автомобили преступников, пишет The Guardian.

Программа помощи бедным получила название «Робин Гуд». Все вырученные от торгов деньги пойдут в муниципалитеты на социальные проекты.



«Всё, что конфисковано у преступников, будет возвращено общинам, прежде всего бедным», — заявил президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор.



Первый аукцион состоится 26 мая в бывшей резиденции главы государства Лос-Пинос. По данным Reuters, на торгах будет представлено 82 автомобиля дорогих марок. Их общая начальная стоимость составляет 1,5 миллиона долларов.



Кроме того, на аукционе будут представлены три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Вырученные деньги направят на помощь людям, проходящим реабилитацию от наркотиков. Говорит Москва

