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Трамп надеется на изучение причастности Украины к началу расследований против него в США

22:00 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Дональд Трамп рассчитывает на то, что американское Министерство юстиции, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, рассмотрит вопрос о том, были ли власти и граждане ряда стран, включая Украину, причастны к началу расследований против него в США до или после выборов 2016 года. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Белом доме.

"И я надеюсь, что он взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все, поскольку имел место обман в отношении нашей страны", - заявил руководитель вашингтонской администрации, комментируя принятое накануне решение наделить министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные о обстоятельствах начала упомянутых расследований и электронных слежек за избирательной кампанией Трампа. Параллельно президент в четверг приказал американским спецслужбам "оперативно и в полной мере сотрудничать" с Барром, который проводит проверку того, насколько оправданным было инициирование ФБР контрразведывательных расследований в отношении Трампа, а также слежки за его избирательным штабом.

Республиканец Трамп подчеркнул, что считает проводившиеся в отношении него американскими спецслужбами разбирательства и раздутые потом, в том числе искусственно, Демократической партией США вокруг этого скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента". "Такого никогда не должно произойти ни с кем", - сказал глава государства. С его точки зрения, вынесенное в четверг решение позволит Барру выяснить, "как и почему началась охота на ведьм". "Мы узнаем многое", - пообещал Трамп.

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