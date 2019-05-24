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НОВОСТИ

Общественный люстрационный комитет подал иск к президенту Украины

22:40 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Общественный люстрационный комитет подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому. От него требуют уволить главу его администрации Андрея Богдана.

По данным Минюста, он подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. СМИ отмечают, что Богдан был личным юристом олигарха Игоря КоломойскогоЭхо Москвы

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