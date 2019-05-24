Общественный люстрационный комитет подал иск к президенту Украины

22:40 Источник: Эхо Москвы

Общественный люстрационный комитет подал иск к президенту Украины. От него требуют уволить главу его администрацииПо данным Минюста, он подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. СМИ отмечают, что Богдан был личным юристом олигарха