Общественный люстрационный комитет подал иск к президенту Украины
22:40 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Общественный люстрационный комитет подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому. От него требуют уволить главу его администрации Андрея Богдана.
По данным Минюста, он подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. СМИ отмечают, что Богдан был личным юристом олигарха Игоря Коломойского. Эхо Москвы
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