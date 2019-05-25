Россия, Канада и Дания делят "спорные зоны" в Арктике
09:15 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, Канада и Дания в настоящее время обсуждают так называемые спорные зоны в своих заявках на расширение границ континентального шельфа в Арктике, которые страны ранее направили в ООН. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко. В Оттаве он принял участие в работе заседания Постоянного комитета парламентариев Арктического региона.
"Заявки по границам континентального шельфа России, Канады и Дании пересекаются в ряде участков, - сказал он. - И без урегулирования этих моментов между странами комиссия ООН не сможет принять решение, поэтому мы уже ищем консенсус по этим спорным зонам". По словам сенатора, первая такая встреча с участием представителей трех стран несколько месяцев назад состоялась в Москве, а на заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в Оттаве стороны согласились продолжать эту работу. "Это длинный процесс, так что говорить о сроках завершения всех согласований сейчас трудно", - отметил Чернышенко. Сенатор уточнил, что после того как три страны договорятся, Россия, Канада и Дания представят окончательное решение по спорным участкам шельфа в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
Говоря о прошедшем заседании комитета, сенатор заявил, что российская сторона "удовлетворена тем, как прошла встреча". "Мы обозначили все темы нашей повестки", - сказал Чернышенко. В частности, представители Совета Федерации и Госдумы РФ обсудили с коллегами вопросы судоходства по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу, использование судами в Арктике газа вместо мазута и дизельного топлива, а также тему научного сотрудничества.
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