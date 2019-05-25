Индия: Объявлена срочная проверка пожарной безопасности всех учебных заведений

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти индийского штата Гуджарат объявили срочную проверку всех школ, колледжей и частных курсов по подготовке абитуриентов, а также других общественных зданий после пожара в городе Сурат, ставшего причиной гибели, по разным оценкам, от 19 до 20 подростков. Об этом сообщил прессе главный министр Гуджарата Виджай Рупани.

"Я попросил, чтобы официальные лица провели аудит пожарной безопасности всех школ, колледжей, больниц, торговых центров и других коммерческих зданий. Мы проверим, есть ли у них всех надлежащее противопожарное оборудование", - цитирует в субботу Рупани агентство ПТИ.

Ранее сообщалось о 20 погибших, однако в субботу утром власти сообщили, что число жертв пока составило 19 человек. При этом состояние нескольких пострадавших тяжелое. По информации газеты "Таймс оф Индиа", в числе погибших 16 девочек.

Газета также отметила со ссылкой на источники, что владельцы коммерческого комплекса "Такшашила", в котором произошел пожар, незаконно пристроили несколько этажей, которые не отвечали противопожарным требованиям.



