За отставку Меркель выступает более более 40% граждан Германии
11:15 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 40% граждан Германии выступают за досрочную отставку Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в случае значительной потери голосов Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС, ХСС) на выборах в Европарламент, которые в ФРГ пройдут 26 мая. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу агентством ДПА результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov ("Ю-гав").
Согласно данным исследования, 42% респондентов высказались за смену главы правительства в случае неудачи консерваторов, 39% выступили против, 19% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Как показывают последние опросы, в воскресенье за ХДС может проголосовать наименьшее число избирателей за всю историю участия партии в выборах на общефедеральном уровне. Рейтинг консерваторов колеблется на уровне 27-33%. В 1949 году - на первых выборах в Бундестаг - они получили 31% голосов. На последних выборах в Европарламент в 2014 году ХДС/ХСС заручились поддержкой 35,4% избирателей.
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