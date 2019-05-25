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За пост лидера тори намерен бороться министр здравоохранения Великобритании

12:45 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок намерен бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и главы британского правительства. Об этом он заявил в субботу в интервью Би-би-си.

"Да, я собираюсь выставить свою кандидатуру, чтобы стать новым премьер-министром", - сказал министр.

Говорить о том, насколько реальными окажутся шансы Мэтта Хэнкока в этой борьбе, непросто, поскольку этот политик скорее воспринимается как техническая фигура в кабинете министров и реже попадает в поле зрения британских СМИ по сравнению со своим предшественником на посту главы Минздрава Джереми Хантом, который сейчас занимает пост министра иностранных дел и также является соискателем премьерского поста.


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