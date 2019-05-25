В выборах главы города будет участвовать врио губернатора Санкт-Петербурга

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу заявил, что будет принимать участие в выборах главы города.

На встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга один из присутствующих предложил врио губернатора участвовать в выборах.

"Я принимаю ваше предложение", - ответил Беглов.



