В выборах главы города будет участвовать врио губернатора Санкт-Петербурга
14:15 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу заявил, что будет принимать участие в выборах главы города.
На встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга один из присутствующих предложил врио губернатора участвовать в выборах.
"Я принимаю ваше предложение", - ответил Беглов.
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