РФ рассматривается как важное направление для выездного туризма - правительство Японии

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии считает РФ одним из наиболее важных направлений для развития выездного туризма и намерено прилагать все усилия для укрепления сотрудничества в этой сфере с целью дальнейшего роста турпотока. Об этом заявил в субботу глава Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироси Табата.

"Мы рассматриваем Россию как крайне важное направление для выездного туризма и принимаем меры для увеличения потока японских туристов туда", - сказал он. Табата также отметил, что японская сторона приложит все усилия для того, чтобы добиться реализации поставленной ранее цели увеличить взаимный туристический поток между Японией и РФ до 400 тысяч человек к 2023 году.

Кроме того, он привел статистику, согласно которой число авиарейсов, связывающих две страны, в текущем году выросло до 46 в неделю по сравнению с 34 в летний период прошлого года. По большей части увеличение произошло за счет развития авиасообщения с Дальним Востоком.



