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РФ не обязана исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам - Молохов

15:30 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не обязана исполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) об освобождении украинских моряков и судов, которых арестовали из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

"Действительно, такие решения были приняты, но Россия в этом процессе не участвовала. Россия свою позицию не изменила и настаивает на том, что трибунал не имел право такие дела рассматривать, потому что это военная деятельность. Решение не было единогласным, насколько я знаю, были и особые мнения высказаны некоторыми судьями, по существу вопрос не решался - вопрос о том, кто прав и виноват в инциденте в Керченском проливе. Решался вопрос, что делать с моряками, судами, кораблями", - пояснил он.

"Я не думаю, что Россия будет это решение выполнять, <…> думаю, что вопрос с моряками будет решаться политическим путем", - предположил Молохов.

Ранее Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях. В вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством России в ФРГ, отмечалось, что, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.


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