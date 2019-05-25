США и Япония хотят двустороннее торговое соглашение

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассчитывают на более честные торговые отношения с Японией и надеются заключить двустороннее торговое соглашение в ближайшем будущем. Об этом в субботу заявил американский президент Дональд Трамп, который прибыл с официальным визитом в Японию.

"США и Япония ведут переговоры, чтобы торговля могла приносить пользу обеим странам. Она действительно могла бы быть более честной. Я надеюсь, что в ближайшее время я сделаю заявление по торговле [с Японией]. Было бы отлично в ближайшие месяцы сделать большое заявление по торговле", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей.

Трамп начал свой визит в Японию со встречи с представителями бизнеса. Кроме того, в субботу в Токио прошла встреча министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

В воскресенье президент сыграет в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а вечером они вместе посетят заключительный день майского турнира по сумо. Как ожидается, Трамп вручит победителю специальный кубок.

Основная часть программы пребывания американского президента в Японии начнется 27 мая. Она включает в себя встречу с Абэ, а также аудиенцию у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая. В заключительный день визита Трамп поднимется на борт вертолетоносца "Кага" Сил самообороны Японии, который находится на базе Йокосука в Токийском заливе.