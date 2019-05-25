Власти Дагестана заверили, что последствия землетрясения не повлияют на проведение ЕГЭ
16:45 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждения, обнаруженные в субботу после землетрясения в зданиях школ и гимназии в городе Буйнакск Дагестана не повлияют на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС сообщили министерстве образования республики.
"Последствия землетрясения в образовательных учреждениях не повлияют на проведение ЕГЭ", - сказал собеседник агентства.
В результате землетрясения в Буйнакске повреждения средней степени получили, по предварительным данным, семь объектов образования - гимназия, школы №2, 3, 4, 6, 7 и детский сад №18.
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Буйнакского района в ночь на субботу. По данным республиканского главка МЧС, его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился на расстоянии 5 км от села Халимбекаул. Чуть позже было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,3 с очагом на глубине 1 км и эпицентром в 3,5 км севернее того же села.
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