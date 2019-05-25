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Швеция: Состоялась церемония открытия мемориала русским пленным Великой Северной войны

17:20 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, взятым в плен во время Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 гг. на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу. До этого были отслужены православная литургия и панихида. Организаторами Дня памяти стали русско-шведская культурная ассоциация "Дружба Смоланд" и приход РПЦ Московского патриархата в городе Йёнчёпинг.

"С помощью российских и шведских ученых удалось обнаружить уникальный поименный список 135 русских военнопленных Великой Северной войны, 300 лет назад похороненных на братском кладбище Висингсё. На церемонии поминовения, проходившей здесь в 2017 году, было принято решение о создании мемориала с высеченными именами русских воинов. За два года люди со всей Швеции собрали на это более 40 тыс. крон (около 4,2 тыс. долларов) пожертвований. И вот сегодня две гранитные плиты с именами были установлены на бетонное основание", - рассказал корр. ТАСС представитель ассоциации "Дружба Смоланд" Илья Белов.


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