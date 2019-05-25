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В ДТП под Саратовом пострадало 11 человек - ГИБДД

17:45 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцать человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Саратовской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На трассе Саратов - Сызрань - Волгоград в Саратовской области столкнулись микроавтобус "Пежо" и автомобиль "Вольво" с полуприцепом, в результате 11 человек обратились за медицинской помощью", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что авария произошла в Красноармейском районе, микроавтобус следовал по маршруту Оренбург - Махачкала, на момент аварии в нем находилось 13 человек.

Сейчас на месте работают экстренные службы, причины ДТП устанавливаются.


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