В ДТП под Саратовом пострадало 11 человек - ГИБДД
17:45 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиннадцать человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Саратовской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"На трассе Саратов - Сызрань - Волгоград в Саратовской области столкнулись микроавтобус "Пежо" и автомобиль "Вольво" с полуприцепом, в результате 11 человек обратились за медицинской помощью", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что авария произошла в Красноармейском районе, микроавтобус следовал по маршруту Оренбург - Махачкала, на момент аварии в нем находилось 13 человек.
Сейчас на месте работают экстренные службы, причины ДТП устанавливаются.
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