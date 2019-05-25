В Страсбург с визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
18:30 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом во французский город Страсбург, где проведет освящение храма Всех Святых и встретится с руководством Совета Европы, передает корр. ТАСС.
"В воскресенье, 26 мая, состоится Великое освящение храма Всех Святых в Страсбурге. Это долгожданное и радостное для прихожан Русской православной церкви во Франции событие, строительство храма велось на протяжении многих лет и его Великое освящение станет новым этапом в жизни православной общины Франции", - сказал журналистам пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви священник Александр Волков.
Также запланированы встречи патриарха с представителями католической церкви и руководством Совета Европы, добавил Волков.
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