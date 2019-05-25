МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды распространило Главное управление МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до 11:00 воскресенья в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду", - сообщили ТАСС в пресс- службе в столичного ГУ МЧС.

Спасатели советуют при ухудшении погоды водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.



