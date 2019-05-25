В Белоруссии увеличились цены на бензин и дизельное топливо
19:45 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Розничные цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях Белоруссии увеличиваются на 1 белорусскую копейку, или на 0,76% в связи с ростом цены на российскую нефть. Об этом сообщает в субботу концерн "Белнефтехим".
Так, 26 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 белорусского рубля (0,75 доллара), АИ-95-К5- Евро - 1,68 белорусского рубля (0,8 доллара), АИ-98-К5-Евро - 1,89 белорусского рубля (0,9 доллара), ДТ - 1,68 белорусского рубля (0,8 доллара). Как отметили в "Белнефтехиме", в мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок (с 1 по 23 мая) составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января на 21%.
"Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%, - отметили в концерне. - В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты".
В ведомстве отметили, что даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме России, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья.
НОВОСТИ
- 19:15 25.05.2019
- МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
- 19:05 25.05.2019
- Реновация повысит рыночную стоимость жилья в ряде районов до 30%
- 18:30 25.05.2019
- В Страсбург с визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
- 17:45 25.05.2019
- В ДТП под Саратовом пострадало 11 человек - ГИБДД
- 17:20 25.05.2019
- Швеция: Состоялась церемония открытия мемориала русским пленным Великой Северной войны
- 16:45 25.05.2019
- Власти Дагестана заверили, что последствия землетрясения не повлияют на проведение ЕГЭ
- 16:15 25.05.2019
- США и Япония хотят двустороннее торговое соглашение
- 15:30 25.05.2019
- РФ не обязана исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам - Молохов
- 14:45 25.05.2019
- Трибунал ООН постановил освободить украинских моряков
- 14:15 25.05.2019
- В выборах главы города будет участвовать врио губернатора Санкт-Петербурга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать