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В Белоруссии увеличились цены на бензин и дизельное топливо

19:45 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях Белоруссии увеличиваются на 1 белорусскую копейку, или на 0,76% в связи с ростом цены на российскую нефть. Об этом сообщает в субботу концерн "Белнефтехим".

Так, 26 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 белорусского рубля (0,75 доллара), АИ-95-К5- Евро - 1,68 белорусского рубля (0,8 доллара), АИ-98-К5-Евро - 1,89 белорусского рубля (0,9 доллара), ДТ - 1,68 белорусского рубля (0,8 доллара). Как отметили в "Белнефтехиме", в мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок (с 1 по 23 мая) составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января на 21%.

"Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%, - отметили в концерне. - В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты".

В ведомстве отметили, что даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме России, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья.


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