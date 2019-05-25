Реновация повысит рыночную стоимость жилья в ряде районов до 30%

19:05

Стоимость квартир, собственники которых участвуют в программе реновации жилищного фонда, а также недвижимости, расположенной рядом с кварталами, где будут построены новые дома, может повыситься на примно 30%, полагают эксперты по недвижимости.«Строящиеся дома - это совершенно другой класс объектов. И на фоне общего снижения цен на рынке недвижимости в Москве реновация может не допустить дальнейшего падения стоимости жилья в городе», - считает, например, исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.«Как член Общественной палаты города Москвы, я работал в районе Бабушкинский, общался с жителями, знакомился с жилым фондом, и могу гарантировать, что в результате реновации качество жизни жителей района ощутимо улучшается. Это будет совсем другой район, и квартиры вырастут в цене. В Бабушкинском районе увеличение стоимости жилья может составить 25-35%», - отмечает член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.