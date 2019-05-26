Абэ и Трамп начали воскресенье с совместной игры в гольф

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в воскресенье сыграли вместе в гольф в загородном клубе Mobara Country Club ("Мобара кантри клаб") в префектуре Тиба к востоку от японской столицы. Как сообщил МИД Японии, в качестве почетного гостя к ним был приглашен легендарный японский гольфист - 76-летний Исао Аоки.

"Сегодня отличная погода, а после этого по программе у нас посещение сумо. Я хотел бы, чтобы альянс Японии и США стал еще более крепким в новой эпохе Рэйва (началась в Японии с 1 мая после вступления на престол императора Нарухито - прим. ТАСС)", - сказал Абэ журналистам. Как отмечает телеканал Эн-эйч-кей, оба лидера прибыли в загородный клуб на вертолетах. Перед игрой они вместе позавтракали.



