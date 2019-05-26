0
0
114
НОВОСТИ

Число британских политиков на пост премьер-министра выросло до семи

09:45 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи. Это произошло после того, как на страницах воскресной газеты "Санди таймс" о своих амбициях заявила бывшая лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.

Она заявила, что обладает "опытом и уверенностью в собственных силах", чтобы "повести страну в более светлое будущее". Она также дала понять, что если преуспеет в борьбе за пост главы правительства, то при ее правлении Великобритания в любом случае покинет ЕС в октябре, со сделкой об условиях Brexit или без нее.

Лидсом также заявила, что выдвинет законопроект об обеспечении прав граждан, чтобы положить конец неопределенности вокруг полномочий граждан ЕС в Соединенном Королевстве. Она также пообещала, что будет стремится к решению вопроса о взаимном оказании медицинских услуг жителям стран ЕС в Соединенном Королевстве и британцам в странах европейского сообщества, а также к решению проблемы Гибралтара.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили еще шестеро политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:15 26.05.2019
Гуайдо обвинил режим в блокировании своих трансляций по стране из-за страха
0
100
09:30 26.05.2019
Абэ и Трамп начали воскресенье с совместной игры в гольф
0
137
09:15 26.05.2019
Выборы в Европарламент начались в Германии
0
163
20:30 25.05.2019
Нарендру Моди назначен премьер-министром Индии
0
614
19:45 25.05.2019
В Белоруссии увеличились цены на бензин и дизельное топливо
0
891
19:15 25.05.2019
МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
0
793
19:05 25.05.2019
Реновация повысит рыночную стоимость жилья в ряде районов до 30%
0
646
18:30 25.05.2019
В Страсбург с визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
0
671
17:45 25.05.2019
В ДТП под Саратовом пострадало 11 человек - ГИБДД
0
772
17:20 25.05.2019
Швеция: Состоялась церемония открытия мемориала русским пленным Великой Северной войны
0
689

Возврат к списку