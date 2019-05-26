Гуайдо обвинил режим в блокировании своих трансляций по стране из-за страха

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране из-за страха, который испытывает президент Николас Мадуро перед оппозицией. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в штате Лара.

"Каждый раз, когда я выступаю, режим не только закрывает телеканалы и радиостанции, но и блокирует интернет. Они [власти] боятся даже слов", - заявил Гуайдо, которого цитирует газета "Насьональ".

Оппозиционер также добавил, что представляет интересы "большинства, желающего перемен". "Мы продолжим выходить на улицы Венесуэлы", - подчеркнул он.



