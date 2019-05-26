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В Перу зафиксировано землетрясении магнитудой 8

11:45 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.

Изначально сейсмологи США информировали о землетрясении магнитудой 7,5. Позже они уточнили мощь стихии. 


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