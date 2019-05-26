Президент Ирака получил приглашение посетить Тегеран от главы МИД Ирана
12:15 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф передал приглашение президенту Ирака Бархаму Салеху посетить Тегеран. Об этом сообщила в субботу канцелярия иракского лидера.
"Министр передал приглашение от президента [Ирана Хасана] Роухани президенту [Ирака] Бархаму Салеху посетить Тегеран для обсуждения общих дел", - говорится в сообщении.
Салех принял в Багдаде главу МИД Ирана и сопровождающую его делегацию в субботу вечером.
"В ходе встречи они [стороны] обсудили последние политические события на региональном и международном уровне, необходимость предотвращения войны и эскалации, а также [необходимость] полагаться на спокойствие и вести конструктивный диалог для того, чтобы укрепить основы мира в регионе", - говорится в пресс-релизе канцелярии. Как указывается, стороны также подчеркнули "важность совместных усилий по избавлению региона от ущерба от санкций и достижению политических решений по текущим кризисам".
Иракский президент "подтвердил стремление Ирака укреплять связи с Исламской Республикой Иран". В свою очередь Зариф выразил желание Ирана расширить двустороннее сотрудничество и координацию между Тегераном и Багдадом.
НОВОСТИ
- 11:45 26.05.2019
- В Перу зафиксировано землетрясении магнитудой 8
- 10:15 26.05.2019
- Гуайдо обвинил режим в блокировании своих трансляций по стране из-за страха
- 09:45 26.05.2019
- Число британских политиков на пост премьер-министра выросло до семи
- 09:30 26.05.2019
- Абэ и Трамп начали воскресенье с совместной игры в гольф
- 09:15 26.05.2019
- Выборы в Европарламент начались в Германии
- 20:30 25.05.2019
- Нарендру Моди назначен премьер-министром Индии
- 19:45 25.05.2019
- В Белоруссии увеличились цены на бензин и дизельное топливо
- 19:15 25.05.2019
- МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
- 19:05 25.05.2019
- Реновация повысит рыночную стоимость жилья в ряде районов до 30%
- 18:30 25.05.2019
- В Страсбург с визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать