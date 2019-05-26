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Президент Ирака получил приглашение посетить Тегеран от главы МИД Ирана

12:15 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф передал приглашение президенту Ирака Бархаму Салеху посетить Тегеран. Об этом сообщила в субботу канцелярия иракского лидера.

"Министр передал приглашение от президента [Ирана Хасана] Роухани президенту [Ирака] Бархаму Салеху посетить Тегеран для обсуждения общих дел", - говорится в сообщении.

Салех принял в Багдаде главу МИД Ирана и сопровождающую его делегацию в субботу вечером.

"В ходе встречи они [стороны] обсудили последние политические события на региональном и международном уровне, необходимость предотвращения войны и эскалации, а также [необходимость] полагаться на спокойствие и вести конструктивный диалог для того, чтобы укрепить основы мира в регионе", - говорится в пресс-релизе канцелярии. Как указывается, стороны также подчеркнули "важность совместных усилий по избавлению региона от ущерба от санкций и достижению политических решений по текущим кризисам".

Иракский президент "подтвердил стремление Ирака укреплять связи с Исламской Республикой Иран". В свою очередь Зариф выразил желание Ирана расширить двустороннее сотрудничество и координацию между Тегераном и Багдадом. 

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