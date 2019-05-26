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Выборы президента в Алжире 4 июля будут отменены - СМИ

13:15 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный совет (КС) Алжира не получил документы ни от одного из кандидатов на предстоящих в июле выборах президента страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Ан-Нахар".

Согласно его данным, срок подачи документов истек вечером 25 мая. Отмечается, в сложившихся условиях, выборы, намеченные на 4 июля, будут отменены. Конституционный совет, как указывает телеканал, объявит об этом позже.

17 мая агентство Рейтер информировало, что президентские выборы в Алжире 4 июля, вероятно, будут перенесены на фоне массовых протестов в стране. По его данным, голосование может быть отложено до конца года.

20 мая начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех выразил мнение, что проведение президентских выборов поможет избежать конституционного вакуума и будет способствовать выходу из кризиса. Он также призвал к скорейшему созданию независимого органа, отвечающего за организацию и мониторинг выборов.  

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