Выборы президента в Алжире 4 июля будут отменены - СМИ
13:15 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный совет (КС) Алжира не получил документы ни от одного из кандидатов на предстоящих в июле выборах президента страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Ан-Нахар".
Согласно его данным, срок подачи документов истек вечером 25 мая. Отмечается, в сложившихся условиях, выборы, намеченные на 4 июля, будут отменены. Конституционный совет, как указывает телеканал, объявит об этом позже.
17 мая агентство Рейтер информировало, что президентские выборы в Алжире 4 июля, вероятно, будут перенесены на фоне массовых протестов в стране. По его данным, голосование может быть отложено до конца года.
20 мая начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех выразил мнение, что проведение президентских выборов поможет избежать конституционного вакуума и будет способствовать выходу из кризиса. Он также призвал к скорейшему созданию независимого органа, отвечающего за организацию и мониторинг выборов.
НОВОСТИ
- 13:45 26.05.2019
- Президент Украины пришел на шоу "Лига смеха" как зритель
- 12:45 26.05.2019
- Генсек НАТО считает, что ДРСМД еще можно спасти
- 12:15 26.05.2019
- Президент Ирака получил приглашение посетить Тегеран от главы МИД Ирана
- 11:45 26.05.2019
- В Перу зафиксировано землетрясении магнитудой 8
- 10:15 26.05.2019
- Гуайдо обвинил режим в блокировании своих трансляций по стране из-за страха
- 09:45 26.05.2019
- Число британских политиков на пост премьер-министра выросло до семи
- 09:30 26.05.2019
- Абэ и Трамп начали воскресенье с совместной игры в гольф
- 09:15 26.05.2019
- Выборы в Европарламент начались в Германии
- 20:30 25.05.2019
- Нарендру Моди назначен премьер-министром Индии
- 19:45 25.05.2019
- В Белоруссии увеличились цены на бензин и дизельное топливо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать