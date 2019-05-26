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Президент Украины пришел на шоу "Лига смеха" как зритель

13:45 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу "Лига смеха" (проект его "Студии Квартал 95"), ведущим которого он был до избрания на пост главы государства. На этот раз, как сообщил телеканал "112 Украина", он наблюдал за концертом в бывшем Октябрьском дворце Киева в качестве зрителя. Зеленский в самом начале шоу вышел на сцену, станцевал с участниками и поприветствовал собравшихся.

"Добрый вечер! Больше текста нет, я вас люблю!" - отметил он.

Участие Зеленского в последнем для него концерте "Лиги смеха" было анонсировано в конце апреля. Тогда же пресс- служба "Квартала 95" сообщила, что после победы на выборах он оставит проекты, в которых много лет был режиссером- постановщиком, актером и ведущим.


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