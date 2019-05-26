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В штате Оклахома торнадо разрушил отель и нанес ущерб жилым трейлерам

14:15 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торнадо разрушил отель в городе Эль-Рено американского штата Оклахома в ночь на воскресенье, сообщил телеканал "Фокс ньюс".

По его данным, ущерб также нанесен стоянке для жилых трейлеров.

За последнюю неделю не менее семи человек стали жертвами бурь и торнадо, которые обрушились на ряд штатов центральной части США. Власти нескольких расположенных на берегах рек городов в Оклахоме и Канзасе объявили эвакуацию в связи с угрозой подтоплений.


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