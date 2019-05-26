В Москву придет жара до 32 градусов

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жара до 32 градусов ожидается в Москве с 29 мая, теплая погода сохранится вплоть до 1 июня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"29 мая ожидается 30-32 градуса, 30 мая - от 26 до 31. [...] Такая температура соответствует скорее июлю, причем где-нибудь в Турции", - сказал он, добавив, что 1 июня в столице, по предварительным данным, также будет теплым.

Настолько жаркая погода в конце мая наблюдается в Москве не в первый раз, отметил Вильфанд. По его словам, тридцатиградусная жара была в столице в период с 27 по 31 мая 2007 года.