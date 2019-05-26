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Зеленский не боится критики и просит не применять меры против политических протестующих

16:30 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне информации о задержании в городе Ровно двух участников несанкционированного митинга, требовавших его импичмента, обратился к МВД с призывом не применять меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал Зеленский на своей странице в "Фейсбуке".


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