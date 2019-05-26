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Иранский суд приговорил шведку к 15 годам тюрьмы за связь с ИГ

17:30 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Ираке приговорил 29-летнюю подданную Швеции к 15 годам тюрьмы за связь с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это первый подобный вердикт в отношении жителя королевства, сообщает в воскресенье телеканал Эс-вэ- тэ.

По его информации, в решении суда отмечено, что он получил достаточно материалов, доказывающих виновность женщины: она отправлялась в Сирию и Ирак осознавая, что будет жить и сотрудничать с ИГ. Женщина же утверждает, что она невиновна, так как последовала за своим мужем, который увез ее детей в Сирию. Осужденная также говорит, что ненавидит ИГ, рождена в христианской вере и не симпатизирует действиям террористической организации.

29-летняя жительница Швеции предстала перед судом Ирака в октябре прошлого года. Тогда ее признали невиновной в отношении сотрудничества с ИГ, но приговорили к шести месяцам тюремного заключения за незаконный въезд в Ирак. С тех пор она находилась в женской тюрьме в Багдаде. Месяц назад против нее вновь были выдвинуты обвинения в пособничестве террористам.

Муж женщины, который уже находился в ИГ, когда женщина приехала туда, был убит в 2016 году во время бомбардировки близ Мосула на севере Ирака.


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