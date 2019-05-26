Белый дом считает, что недавние ракетные пуски КНДР не не представляли угрозы для США

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Произведенные недавно Пхеньяном ракетные пуски не представляли угрозы для США и их союзников. Об этом заявила в воскресенье в эфире Эн-би- си пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент [Дональд Трамп] по-прежнему сосредоточен на том, чтобы сохранять добрые отношения с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном]. Президент считает, что председатель Ким твердо настроен выполнять взятые на себя обязательства и двигаться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Сандерс, подтвердив, что "некоторая активность" со стороны Пхеньяна "не тревожит" Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома не дала однозначный ответ на вопрос, согласен ли Трамп с мнением своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о ракетных пусках в КНДР. "Президент сосредоточен на продвижении к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы знаем, что действия, имевшие место в течение последних недель, ни разу не представляли угрозы ни для Соединенных Штатов, ни для их союзников", - резюмировала Сандерс.

Трамп в субботу в "Твиттере" написал, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР. "Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня. Я уверен в том, что председатель Ким сдержит обещания, которые он дал мне" - написал американский лидер. Однако Болтон во время визита в Токио в субботу однозначно назвал недавние ракетные пуски в КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН.