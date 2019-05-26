Первый в РФ шаманский храм открылся в Улан-Удэ
19:30 26.05.2019 Источник: НГ-Online
В Улан-Удэ открылся первый в России шаманский храм, сообщается ОТР. Он называется «Дворец неба» и вмещает более 300 прихожан.
Старый небольшой дом, в котором ранее проходили обряды шаманов сменился большим зданием в виде восьмиугольной звезды высотой 8 метров. В нем есть место для музея, конференц-зала и архива. В самом здании и рядом установлены статуи северным богам.
Строительство храма велось как на частные пожертвования, так и на выделенные из бюджета республики деньги. В новом храме работает 40 шаманов, которые проводят более десятка крупных обрядов.
НОВОСТИ
- 18:30 26.05.2019
- Белый дом считает, что недавние ракетные пуски КНДР не не представляли угрозы для США
- 17:30 26.05.2019
- Иранский суд приговорил шведку к 15 годам тюрьмы за связь с ИГ
- 16:30 26.05.2019
- Зеленский не боится критики и просит не применять меры против политических протестующих
- 15:45 26.05.2019
- В Москву придет жара до 32 градусов
- 15:15 26.05.2019
- Трое французов приговорены к смертной казни за принадлежность к ИГ
- 14:45 26.05.2019
- Президент Франции принял участие в выборах в Европарламент
- 14:15 26.05.2019
- В штате Оклахома торнадо разрушил отель и нанес ущерб жилым трейлерам
- 13:45 26.05.2019
- Президент Украины пришел на шоу "Лига смеха" как зритель
- 13:15 26.05.2019
- Выборы президента в Алжире 4 июля будут отменены - СМИ
- 12:45 26.05.2019
- Генсек НАТО считает, что ДРСМД еще можно спасти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать