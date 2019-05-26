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НОВОСТИ

Первый в РФ шаманский храм открылся в Улан-Удэ

19:30 26.05.2019 Источник: НГ-Online

В Улан-Удэ открылся первый в России шаманский храм, сообщается ОТР. Он называется «Дворец неба» и вмещает более 300 прихожан.

Старый небольшой дом, в котором ранее проходили обряды шаманов сменился большим зданием в виде восьмиугольной звезды высотой 8 метров. В нем есть место для музея, конференц-зала и архива. В самом здании и рядом установлены статуи северным богам.

Строительство храма велось как на частные пожертвования, так и на выделенные из бюджета республики деньги. В новом храме работает 40 шаманов, которые проводят более десятка крупных обрядов.

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