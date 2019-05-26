Аэропорт города Саудовской Аравии атаковали беспилотники хуситов
20:30 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер.
По его данным, целью удара были военные ангары. Последние две недели хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами и БПЛА, отмечал Рейтер.
Как позднее сообщило Саудовское агентство печати, системы противовоздушной обороны королевства перехватили и сбили в воскресенье утром беспилотник, запущенный мятежниками-хуситами с территории Йемена в направлении саудовского города Джизан. По словам официального представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики, передает агентство, целью атаки БПЛА был расположенный в этом городе аэропорт.
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