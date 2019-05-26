0
0
83
НОВОСТИ

Аэропорт города Саудовской Аравии атаковали беспилотники хуситов

20:30 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер.

По его данным, целью удара были военные ангары. Последние две недели хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами и БПЛА, отмечал Рейтер.

Как позднее сообщило Саудовское агентство печати, системы противовоздушной обороны королевства перехватили и сбили в воскресенье утром беспилотник, запущенный мятежниками-хуситами с территории Йемена в направлении саудовского города Джизан. По словам официального представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики, передает агентство, целью атаки БПЛА был расположенный в этом городе аэропорт.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 26.05.2019
Уполномоченный правительства ФРГ просит евреев не носить кипы открыты
0
34
19:30 26.05.2019
Первый в РФ шаманский храм открылся в Улан-Удэ
0
172
18:30 26.05.2019
Белый дом считает, что недавние ракетные пуски КНДР не представляли угрозы для США
0
209
17:30 26.05.2019
Иранский суд приговорил шведку к 15 годам тюрьмы за связь с ИГ
0
264
16:30 26.05.2019
Зеленский не боится критики и просит не применять меры против политических протестующих
0
295
15:45 26.05.2019
В Москву придет жара до 32 градусов
0
324
15:15 26.05.2019
Трое французов приговорены к смертной казни за принадлежность к ИГ
0
435
14:45 26.05.2019
Президент Франции принял участие в выборах в Европарламент
0
320
14:15 26.05.2019
В штате Оклахома торнадо разрушил отель и нанес ущерб жилым трейлерам
0
326
13:45 26.05.2019
Президент Украины пришел на шоу "Лига смеха" как зритель
0
374

Возврат к списку