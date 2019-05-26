По предварительным прогнозам партия ЕНП может получить 173 мандата в Евро парламент

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущая политическая сила в Евросоюзе - Европейская народная партия (ЕНП) - может по итогам выборов в Европарламент (ЕП) получить 173 мандата, а "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - 147 мест. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель ЕП.

По его словам, этот прогноз составлен по предварительным результатам выборов в 11 странах Евросоюза и предвыборным оценкам по остальным 17 странам.

Всего в Европарламенте 751 место.



