Выборы в Европарламент закончились, показав рост явки

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырехдневные выборы в Европарламент, стартовавшие в четверг 23 мая в Великобритании и Нидерландах завершились в воскресенье с закрытием последних избирательных участков в Италии в 23:00 по местному времени (00:00 мск). С этого момента в Европарламенте в Брюсселе начинается объявление первых общеевропейских результатов выборов, однако основные выводы уже можно сделать на основании экзит-полов, результаты которых также публикует Европарламент.

По предварительной информации, лидерство в Европарламенте сохраняет крупнейшее политическое объединение ЕС - христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), которая получит 173 из 751 мандатов. Этот выигрыш стал для ЕНП пирровой победой, поскольку он означает потерю 43 мандатов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. Второе место также сохраняет "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСТ) - союз партий социалистической ориентации со 147 мандатами, который также сильно сдал позиции, утратив 33 мандата.

На третье место выходит либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ), который получает 102 мандата, что является отличным результатом для этой политической структуры. Это на 34 мандата больше, чем на прошлых выборах. Такого результата либералам помогло добиться вхождение в АЛДЕ французской "Республики на марше" Эмманюэля Макрона.

Явка на проходящих в ЕС выборах в Европарламент (ЕП) выросла впервые с момента введения прямого голосования в 1979 году и приближается к 51%. На первых выборах в ЕП в 1979 году явка составила 61,99%, однако далее неуклонно снижалась, что наглядно иллюстрировало спад интереса европейцев к европейскому проекту. На выборах в 1999 году явка опустилась ниже психологически важной отметки в 50%, составив 49,51%, и до сегодняшнего дня продолжала падать, дойдя до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году.









