Выборы в Европарламент закончились, показав рост явки
07:15 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырехдневные выборы в Европарламент, стартовавшие в четверг 23 мая в Великобритании и Нидерландах завершились в воскресенье с закрытием последних избирательных участков в Италии в 23:00 по местному времени (00:00 мск). С этого момента в Европарламенте в Брюсселе начинается объявление первых общеевропейских результатов выборов, однако основные выводы уже можно сделать на основании экзит-полов, результаты которых также публикует Европарламент.
По предварительной информации, лидерство в Европарламенте сохраняет крупнейшее политическое объединение ЕС - христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), которая получит 173 из 751 мандатов. Этот выигрыш стал для ЕНП пирровой победой, поскольку он означает потерю 43 мандатов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. Второе место также сохраняет "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСТ) - союз партий социалистической ориентации со 147 мандатами, который также сильно сдал позиции, утратив 33 мандата.
На третье место выходит либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ), который получает 102 мандата, что является отличным результатом для этой политической структуры. Это на 34 мандата больше, чем на прошлых выборах. Такого результата либералам помогло добиться вхождение в АЛДЕ французской "Республики на марше" Эмманюэля Макрона.
Явка на проходящих в ЕС выборах в Европарламент (ЕП) выросла впервые с момента введения прямого голосования в 1979 году и приближается к 51%. На первых выборах в ЕП в 1979 году явка составила 61,99%, однако далее неуклонно снижалась, что наглядно иллюстрировало спад интереса европейцев к европейскому проекту. На выборах в 1999 году явка опустилась ниже психологически важной отметки в 50%, составив 49,51%, и до сегодняшнего дня продолжала падать, дойдя до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году.
НОВОСТИ
- 08:15 27.05.2019
- Разработчики игр раскритиковали решение ВОЗ включить "игровое расстройство" в список болезней
- 07:45 27.05.2019
- Первым иностранным лидером встретившимся с новым императором Японии стал Трамп
- 07:30 27.05.2019
- Рядом с Курилами зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1
- 22:30 26.05.2019
- По предварительным прогнозам партия ЕНП может получить 173 мандата в Евро парламент
- 21:30 26.05.2019
- Уполномоченный правительства ФРГ просит евреев не носить кипы открыты
- 20:30 26.05.2019
- Аэропорт города Саудовской Аравии атаковали беспилотники хуситов
- 19:30 26.05.2019
- Первый в РФ шаманский храм открылся в Улан-Удэ
- 18:30 26.05.2019
- Белый дом считает, что недавние ракетные пуски КНДР не представляли угрозы для США
- 17:30 26.05.2019
- Иранский суд приговорил шведку к 15 годам тюрьмы за связь с ИГ
- 16:30 26.05.2019
- Зеленский не боится критики и просит не применять меры против политических протестующих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать