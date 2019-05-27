Рядом с Курилами зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейсмологи в понедельник утром зарегистрировали рядом с островом Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 09:10 по местному времени (01:10 мск). Глубина очага составила 14 км, эпицентр располагался в 95 км юго-восточнее города Севера-Курильска на Парамушире", - сообщил собеседник агентства.

По оперативным данным сейсмологов, жители Северо- Курильска ощутили землетрясение силой в 4 балла.



