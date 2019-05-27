Разработчики игр раскритиковали решение ВОЗ включить "игровое расстройство" в список болезней
08:15 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южнокорейские компании, занимающиеся разработкой видеоигр, подвергли критике решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включить "игровое расстройство" в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11). Соответствующее заявление принял комитет, состоящий из представителей 88 южнокорейских университетов, профсоюзов, общественных организаций и компаний, включая крупнейшего разработчика игр Nexon ("Нексон").
По мнению представителей игровой индустрии, решение ВОЗ противоречит Конвенции о правах ребенка ООН. В частности, они указывают, что в этом документе гарантируется право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.
"Мы сделаем все возможное, чтобы Южная Корея на национальном уровне не поддержала решение ВОЗ, которое угрожает кризисом для индустрии электронного контента", - говорится в сообщении, распространенном комитетом. Авторы документа подчеркивают, что включение Всемирной организации здравоохранения в список болезней стигматизирует детей, играющих в видеоигры, заставляя их чувствовать вину за такое времяпровождение.
Комитет отмечает, что игровая индустрия несет часть ответственности за развитие игромании у некоторых людей, но эта проблема имеет весьма ограниченный характер. "Мы сожалеем о том, что не смогли улучшить образ игровой индустрии среди широкой публики, и усилим работу на этом направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду комитет проведет пресс-конференцию в Национальном собрании (парламенте) Республики Корея, на которой более подробно расскажет о своей позиции.
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