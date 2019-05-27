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Бразилия: Сторонники правительства ответили манифестами на митинги оппозиции

08:30 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Манифестации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару и осуществляемого его правительством курса реформ прошли в воскресенье во всех штатах страны. Как сообщил телеканал "Глобу", в общенациональной акции приняли участие более 150 городов.

Проправительственные митинги стали ответом сторонников новой власти на проведенные 15 мая по всей стране массовые акции протеста в связи с анонсированным ранее правительством намерением ограничить финансирование вузов. Количество людей, вышедших на улицы в поддержку Болсонару, оказалось примерно сопоставимо с числом участников недавних протестов. Ни сам политик, ни члены правительства в воскресных манифестациях участия не принимали, одновременно выражая поддержку мирному волеизъявлению и отрицая причастность к организации "естественного проявления гражданской позиции".

В целом акции проходили мирно. Их участники, в одежде которых в основном преобладало традиционное для придерживающихся правых политических взглядов бразильцев сочетание желтого и зеленого цветов национального флага, несли плакаты в поддержку продвигаемых правительством реформ: пенсионной, налоговой, административной, а также в области борьбы с преступностью. В некоторых городах над толпой манифестантов можно было увидеть большие надувные фигуры, изображающие президента и наиболее популярного из членов его правительства - министра юстиции и общественной безопасности Сержиу Мору, ставшего для сторонников президента символом борьбы с коррупцией в Бразилии. Не обошлось, однако, и без критики в адрес законодательной и судебной власти, представители которой, по мнению сторонников президента, мешают главе государства руководить страной.

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