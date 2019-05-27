МИД КНДР назвал помощника президента США Джона Болтона фанатиком войны

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон является фанатиком войны, действия которого разрушают мир и безопасность. Об этом говорится в комментарии представителя МИД КНДР, опубликованном в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что комментарий внешнеполитического ведомства народной республики связан с недавним заявлением Болтона о том, что проведенные в мае военные учения КНДР с запуском тактических ракет нарушили резолюции Совета Безопасности ООН.

"Болтон известен как фанатик войны, который ранее называл нашу страну "осью зла" и являлся разработчиком различных провокационных стратегий [против КНДР], в том числе по нанесению превентивных военных ударов и по насильственной смене государственного строя, - подчеркивается в комментарии. - Болтон заслуживает того, чтобы его называли помощником президента по разрушению мира и безопасности, а не советником, работающим для создания безопасности".

Представитель МИД КНДР также подчеркнул, что запуски тактических ракет, которые были проведены в республике в начале мая, являлись рутинной подготовкой войск, не были нацелены на кого-либо, не представляли опасности для соседних стран и являлись правом суверенного государства на обеспечение собственной обороны.