Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы
09:00 27.05.2019 Источник: Эхо Москвы
54-летний Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы. За него проголосовало 66 процентов избирателей. Как отмечает Reuters, Науседа не связан ни с одной из крупных политических партий и не занимал правительственных постов. Он – бывший главный экономист Литовского подразделения банка SEB. Науседа пообещал бороться с несправедливостью и улучшить жизнь простых граждан.
Литва – парламентская республика, однако президент может влиять на внешнюю и внутреннюю политику, кроме того, он утверждает состав правительства. Эхо Москвы
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