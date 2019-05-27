Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы

09:00 Источник: Эхо Москвы

54-летний Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы. За него проголосовало 66 процентов избирателей. Как отмечает Reuters, Науседа не связан ни с одной из крупных политических партий и не занимал правительственных постов. Он – бывший главный экономист Литовского подразделения банка SEB. Науседа пообещал бороться с несправедливостью и улучшить жизнь простых граждан.

Литва – парламентская республика, однако президент может влиять на внешнюю и внутреннюю политику, кроме того, он утверждает состав правительства. Эхо Москвы