Экс-мэра Риги Ушакова избрали в Европарламент
09:20 27.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Бывшего мэра Риги избрали в Европарламент. Нил Ушаков возглавил список партии «Согласие». Эта партия получила 2 мандата. Второй из них достанется бывшему вице-мэру Риги Андрису Америксу.
Выборы в Европарламент прошли в Латвии в субботу, но ЦИК не имел права публиковать результаты до закрытия последних участков в ЕС.
В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 партий.
Нил Ушаков был мэром Риги с 2009 года. В начале января его заподозрили в коррупции при заключении контрактов на закупку общественного транспорта и после этого отправили в отставку. Говорит Москва
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