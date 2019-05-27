Экс-мэра Риги Ушакова избрали в Европарламент

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бывшего мэра Риги избрали в Европарламент. Нил Ушаков возглавил список партии «Согласие». Эта партия получила 2 мандата. Второй из них достанется бывшему вице-мэру Риги Андрису Америксу.

Выборы в Европарламент прошли в Латвии в субботу, но ЦИК не имел права публиковать результаты до закрытия последних участков в ЕС.



В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 партий.



Нил Ушаков был мэром Риги с 2009 года. В начале января его заподозрили в коррупции при заключении контрактов на закупку общественного транспорта и после этого отправили в отставку. Говорит Москва

