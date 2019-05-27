Минобороны намерено ужесточить правила призыва в армию
10:00 27.05.2019 Источник: Известия
Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании. Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.
Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки.
Эксперты, впрочем, опасаются, что усложнится и жизнь молодых людей с серьезными диагнозами вплоть до инвалидности.
НОВОСТИ
- 11:20 27.05.2019
- Выпуск косаток и белух в Приморье невозможен без нарушения прав собственников - отловщики
- 11:05 27.05.2019
- Мэр Нью‐Йорка намерен "навязать бой" Трампу
- 11:00 27.05.2019
- В РФ может возобновиться практика сдачи бутылок
- 10:32 27.05.2019
- Католикос армян Ближнего Востока призвал к присоединению Карабаха к Армении
- 10:20 27.05.2019
- Средний российский город-миллионник сможет догнать Москву по уровню экономики через 100 лет - СМИ
- 10:05 27.05.2019
- На выборах в Европарламент от Британии первое место заняла Партия Брексита
- 09:32 27.05.2019
- МВД Франции подсчитало результаты выборов в Европарламент, побеждает партия Ле Пен
- 09:20 27.05.2019
- Экс-мэра Риги Ушакова избрали в Европарламент
- 09:05 27.05.2019
- Коломойский призвал США и Европу списать Украине внешний долг
- 09:00 27.05.2019
- Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать