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НОВОСТИ

Католикос армян Ближнего Востока призвал к присоединению Карабаха к Армении

10:32 27.05.2019

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый призвал к объединению Арцаха (Нагорный Карабах) с Арменией на пути к восстановлению единой Армении. Текст воскресной проповеди Патриарха в Престольном храме Антильяса (Ливан), посвященной предстоящей 28 мая 2019 года 101-й годовщине провозглашения Первой Республики Армения, размещен на странице Киликийского Патриархата в Facebook-e.

Киликийский Католикос подчеркнул, что любая уступка в вопросе Арцаха неприемлема для независимости Армении, возвращенной кровью и потом народа. 

"Арцах - не захваченная территория, а родная земля, возвращенная кровью наших героев. ... Реализация видения цельной и объединенной Армении начнется с присоединения Арцаха к Армении", - заявил Его Святейшество.  newsarmenia.am

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