Мэр Нью‐Йорка намерен "навязать бой" Трампу

11:05 Источник: Газета.Ru

Мэр Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио заявил, что знает, как победить американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает CNN.

«Я понимаю план его игры, уловки и стратегии», — сказал Де Блазио. По его словам, Трампу необходимо «навязать бой», чтобы привести в «замешательство». Он также добавил, что знает, как наступить на «больную мозоль» Трампа.

Ранее сообщалось, что Де Блазио принял решение участвовать в президентской гонке в США. Газета.Ru

