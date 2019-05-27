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НОВОСТИ

Мэр Нью‐Йорка намерен "навязать бой" Трампу

11:05 27.05.2019 Источник: Газета.Ru

Мэр Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио заявил, что знает, как победить американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает CNN.

«Я понимаю план его игры, уловки и стратегии», — сказал Де Блазио. По его словам, Трампу необходимо «навязать бой», чтобы привести в «замешательство». Он также добавил, что знает, как наступить на «больную мозоль» Трампа.

Ранее сообщалось, что Де Блазио принял решение участвовать в президентской гонке в США.  Газета.Ru

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