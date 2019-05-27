Выпуск косаток и белух в Приморье невозможен без нарушения прав собственников - отловщики

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс безвозмездного изъятия и выпуска в дикую природу косаток и белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, невозможен без нарушения прав их собственников. Об этом в понедельник сообщил представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании Южно-Сахалинского городского суда по иску сахалинских общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья океана" и "Бумеранг", требующих освободить животных.

23 мая Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение иска сахалинских зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух из бухты Средней. Помимо них в деле участвуют заинтересованные лица - компании-отловщики ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора незаконным и обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания. Также они просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема вылова косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.



"Акт безвозмездного изъятия животных является невозможным, поскольку в настоящее время у выловленных животных есть собственники - ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", они получили соответствующее разрешение в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, общества (компании) не могли влиять на вопросы согласования планов добычи и издание приказов министерств. Общества совершили добычу косаток и белух, обеспечили их содержание, что повлекло за собой большие финансовые траты. В соответствии со ст. 40 ФЗ № 52 "О животном мире", ч. 3 ст. 10 ФЗ №166 "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", добытые обществами водные биологические ресурсы являются собственностью обществ", - сообщил Говоров.



Он рассказал, что легальность вылова подтверждена постановлениями Южно-Сахалинского городского суда от 15 ноября 2018 года, в которых указано, что осуществление добычи косаток и белух проводилось на законных основаниях. "Если привлекать кого-то к ответственности, надо рассматривать вопрос - кто тогда виноват, почему были выданы эти разрешительные документы", - заметил Говоров.



Ранее сообщалось, что, по мнению ученых, незамедлительный выпуск на свободу косаток и белух грозит животным гибелью, так как они уже адаптировались к содержанию в неволе и искусственному питанию.

