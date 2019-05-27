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Екатеринбургский митрополит сравнил ситуацию вокруг строительства храма с расстрелом царской семьи

11:32 27.05.2019 Источник: Интерфакс

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал вызовом ситуацию, которая сложилась в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

"Сегодня перед церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - приводятся в сообщении слова митрополита.

Такое мнение он высказал по окончании богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре в субботу.

"Владыка подчеркнул, что те люди, что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями - это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия", - отмечается в пресс-релизе.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.

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