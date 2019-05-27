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США пока не готовы заключить торговую сделку с Китаем - Трамп

12:20 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пока не готовы к тому, чтобы прийти к заключению торгового соглашения с Китаем, однако надеются в будущем выработать соответствующий документ. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Я думаю, что они (Китай - прим. ТАСС), вероятно, хотели бы заключить сделку на условиях, которые были до того, как они попытались пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку. Мы не готовы заключить сделку", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Кроме того, президент США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить "отличную торговую сделку".

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